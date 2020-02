Operatsioonil Barkhane vahetus Eesti kontingendi vanem

„Eesti osaleb terrorismivastasel operatsioonil Malis Prantsusmaa kutsel. Koostöös liitlastega suurendame mitte ainult kohalike elanike, vaid ka Euroopa, sealhulgas Eesti julgeolekut. Keegi ei taha, et terrorism leviks siit kaugemale,“ ütles Eesti kontingendi vanem major Allar Eesmaa. „Eesti sõdurite professionaalne käitumine on teeninud ära austuse nii liitlaste kui ka Gao kohalike elanike seas. Aitäh major Raido Jõgile suurepärase töö eest,“ lisas major Eesmaa.

Eesti kontingendi vanema (Senior National Representative) ülesanneteks on juhtida teenistuslikust vajadusest tulenevalt Eesti kontingendi üksuste tegevust, esitada vajadusel rahvuslikke seisukohti, piiranguid ning muud informatsiooni esindades Eesti üksust operatsioonil Barkhane raames kohtumistel ja sündmustel ning koordineerida info liikumist missiooniüksuse ja Eesti staabi vahel.

Eesti üksus paikneb Prantsusmaa baasis Nigeri jõe kaldal Gao linnas, kus teenib üle 1500 sõjaväelase erinevatest riikidest. Eesti üksus elab ja teenib samades tingimustes nagu Prantsusmaa sõjaväelased. Operatsioonil Barkhane Malis täidab Eesti üksus oma ülesandeid, – patrull, baasikaitse ja kiirreageerimine.

Prantsusmaa operatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ja selle eesmärk on piirkonnas stabiilsuse loomine ning Euroopat puudutavate probleemide, näiteks terrorismi ja ebaseadusliku immigratsiooni, ohjamine. Prantsusmaa juhitud terrorismivastasel operatsioonil Barkhane Malis üksusega osalemisega kinnitab Eesti, et on valmis panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa jaoks. Lisaks Eestile toetab operatsiooni Gao piirkonnas Ühendkuningriik transpordihelikopteritega ja Taani õhuväekomponendiga.