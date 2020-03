Öösel suri Eesti neljas koroonaohver, tegu oli Alutaguse hooldekodu elanikuga

Alutaguse hoolekeskuse elanik viidi haiglasse laupäeval. Samast hooldekodust on koroonaviiruses veel viis inimest. Kolm koroonaviirusega patsienti on haiglas, kahel hoolealusel sümptomeid pole ja nemad on endiselt hooldekodus jälgimise all.

"Nemad ise väljas ei käinud, aga meie personal muidugi liikus ringi, käis nende toas, teenindas ja hooldas neid ja on käinud ka edasi ju teistes tubades," selgitas Alutaguse hoolekeskuse juhatuse liige Kristiina Ets ERRile kahe esimese patsiendi haigestumist

Hooldekodu kõiki elanikke ja töötajaid testiti pärast esimeste haigestunute tuvastamist. Viirus tuvastati lisaks kuuele hoolealusele ka ühel töötajal.

Ajavahemikus 30.-31. märtsil tehti Eestis kokku 1149 koroonaviiruse tuvastamise testi, neist kolm protsenti ehk 30 analüüsi olid positiivsed.

Esmaspäeva õhtu seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 91 patsienti, 13 intensiivravil olevat inimest vajavad juhitavat hingamist. Haiglatest on välja kirjutatud 26 inimest.