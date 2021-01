Ööpäevaga tuvastati koroona 632 inimesel, haiglas on 386 patsienti

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid analüüsitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 280 inimesel. 232 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 131, Tartumaale 56, Pärnumaale 40, Valgamaale 23, Viljandimaale 18, Jõgevamaale 14 ja Lääne-Virumaale 13 uut positiivset analüüsitulemust. Rapla- ja Saaremaale lisandus 9, Võru- ja Järvamaale lisandus 7, Läänemaale 4 ning Hiiu- ja Põlvamaale lisandus 3 uut nakkusjuhtu. 15-l positiivse analüüsitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 574,28 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud analüüside koguarvust 12%.

Ööpäeva jooksul avati uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 34, haiglaravi vajab 386 patsienti.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsiini saanud 14 879 inimest.

Liitu