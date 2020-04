Ööpäevaga suri koroonasse kaks inimest, mõlemad Pärnu Tammiste hooldekodu nakkuskoldes

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus Pärnumaale 16, Harjumaale 3, Tartumaale 3 ning Järvamaale üks uus koroonaviiruse juht. 30. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 75 inimest, neist 9 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on tänaseks kokku väljakirjutatud 249 inimest, neist 10 viimase ööpäeva jooksul.

Haiglaravi vajavate COVID-19 haigete arv tegi seega ööpäevaga järsu languse 89-lt 75-le, mis on viimase 30 päeva madalaim arv.

Ööpäeva jooksul suri koroonaviiruse tõttu kaks Pärnu Tammiste hooldekodu elanikku. Nii Pärnu haiglas surnud 82-aastasel naisterahval kui Tammiste hooldekodus surnud 87-aastasel naisterahval olid lisaks koroonaviirusele ka haiguse kulgu raskendavad kaasuvad haigused. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 52 inimese elu.

Eestis on kokku tehtud 52 741 esmast testi, nendest 1689 ehk 3,2 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Vaata täpsemat statistikat!

Levikutempo on aeglustamas, enim on viirust Eestisse toodud Austriast

Terviseameti eilse situatsiooniülevaade kohaselt on COVID-19 leviku tempo Eestis aeglustunud, 10 000 elaniku kohta on hetkel tuvastatud 12,4 positiivset juhtu.

Sissetoodud juhte on terviseameti epidemioloogiliste uuringute kohaselt kokku 118 ja need pärinevad 21 riigist. Enim juhte on sisse toodud Austriast (34), järgmistel kohtadel on 23 juhuga Itaalia ja kaheksa juhuga Prantsusmaa.

Eriolukord seoses koroonaviiruse leviku piiramisega kestab Eestis 17. maini. Eriolukorra ajal kehtib avalikus kohas viibimisel 2+2 reegel: üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Keelatud on kõik avalikud kogunemised, kinoseansid, üritused ööklubides, etendused, kontserdid ja konverentsid ning spordi- ja liikumisüritused. Samuti on keelatud muuseumide ja muude näitusasutuste külastamine.

Viibimiskeeld kehtib avalikuks kasutamiseks mõeldud spordisaalides, jõusaalides, saunades, spaades, spordiklubides, basseinides, veekeskustes, ujulates, päevakeskustes, kasiinodes ja mänguautomaatide saalides, vesipiibukohvikutes, meelelahutus- ja lõbustusasutustes ja laste mängutubades.