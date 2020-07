Ööpäevaga lisandus viis positiivset koroonatesti tulemust. Isolatsiooni määratud haige väisas Narvas hotelli, kaubakeskust ja Vaba lava

Kolm nakatunut lisandus Tartusse ja on seotud seal 24.juulil diagnoositud juhtumiga. Tänaseks on tegemist koldega, kus on 5 inimest. Viimane selle kolde nakatunutest viibis vaatamata isolatsioonikorraldusele veel esmaspäeval Narvas ja külastas sealseid erinevaid kohti - Ingeri hotelli, Fama keskust (sealhulgas KFC, Vaba lava). Haigusnähud olid isikul kogu Narva külastuse aja.

Ida-Virumaal lisandus 2 uut juhtumit. Üks neis oli haigestunud perekonna lähikontaktne, teise juhtumi puhul on positiivne testi tulemus liikunud 27. juuli statistikast 28.juuli statistikasse (tegemist on eile avaldatud perenakkuse juhtumiga).

29. juuli hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 3 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 393 COVID-19 haigusjuhtumit 380 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1 926 inimest. Neist 1 458 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,7%), 468 inimese puhul (24,3%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva jooksul ( 13.07 - 27.07) tuvastati 16 uut nakatunut, viimase kahe nädala kumulatiivhaigestumus 100 000 elaniku kohta on 1,2.

Nendest said nakkuse tuttavate ringis üks (6,2%), tööl üks (6,2%), välismaal 12 (75,0%). Nakatumiskoht jäi teadmata kahel juhul (12,5%). Haigusjuhud registreeriti kuues maakonnas (Harjumaal, Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Pärnumaal, Tartumaal ja Viljandimaal).

Seisuga 27.07.2020 on tervenenud 1452 isikut (71,4% üldarvust). Positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva 471 isikul. Hospitaliseerimist vajanud haigetest 380 (86,6%) on saadetud kodusele ravile, 56 (12,8%) on surnud, 3 (0,7%) on veel ravil. Juulikuus hospitaliseeriti neli haiget ning seisuga 27.07. ei ole juhitaval hingamisel ühtegi patsienti.

Seisuga 27.07.2020 oli registreeritud 2 034 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu. Haigestumus 100 000 elaniku kohta on 153,5. Kokku seisuga 27.07.2020. a testiti 8,9% Eesti elanikest. Testid osutusid positiivseks 1,7% juhtudest. Registreeritud sissetoodud COVID-19 juhud moodustavad 8,2% laboratoorselt kinnitatud juhtude üldarvust.