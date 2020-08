Ööpäevaga lisandus kümme positiivset koroonaviiruse testi, Tallinna uus kolle sai alguse isolatsiooninõude eiramisest

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati seitsmel inimesel. Ida-Virumaale lisandus kolm uut positiivset koroonaviiruse proovi.

Tallinna uus kolle sai alguse isolatsiooninõude eiramisest

Harjumaa seitsmest (kõik Tallinnas) uuest juhtumist kolm on kohaliku päritoluga, neist kahel juhul saadi viirus pereliikmelt. Ülejäänud juhtumite asjaolud on hetkel selgitamisel.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on ka rühmaviisiline haigestumine, millega on nüüdseks seotud kokku kuus inimest ja mida seetõttu võib nimetada koldeks. Kolle sai alguse 21. augustil Ülemiste Citys peetud klubiüritusel, kus seltskonnaga viibis ka 20. augustil Hispaaniast naasnud inimene. 22. augustil selgus, et Hispaanias käinud inimese koroonaviiruse testi tulemus oli positiivne, samal päeval kontakteerus terviseameti põhja regionaalosakond ka temaga samas seltskonnas viibinud lähikontaktsega, kel tuli isolatsiooni jääda. Tänaseks on koroonaviirus tuvastatud viiel lähikontaktsel. Terviseamet on Ülemiste Cityt juhtumist teavitanud.

Terviseamet tuletab meelde, et riskiriigist naastes tuleb kaks nädala isolatsioonis püsida ja oma tervist jälgida. Mistahes seltskondlikel koosviibimistel osalemine pole lubatud. Samuti tuleb püsida isolatsiooni koroonaviiruse testi tulemust oodates – kui tervishoiutöötaja otsustab inimest testida, on selleks olemas ka piisav näidustus.

Ida-Virumaale lisandus uus kolle

Üks Ida-Virumaa haigestunu elab Tartus, seega suhtleb temaga edasi terviseameti lõuna regionaalosakond. Ühel juhul haigestus Viru vangla valvur, terviseamet ja Viru vangla on valvuri lähimad kontaktsed välja selgitanud. Terviseamet ja Viru vangla teevad viiruse leviku peatamisel tihedat koostööd.

Ühe Ida-Virumaa juhtumi puhul on tegemist Ühendkuningriigist Eestisse sugulasi külastama sõitnud inimese lähikontaktsega. Eelnevalt on kokku nakatunud viis Ühendkuningriigis resideeruva inimese lähikontaktset, seega lisandus terviseameti ida regionaalosakonna jälgimisele veel täiendav kolle. Kokku on koldega seotud kuus inimest, Ühendkuningriigis viibivaid ja seal testitud haigeid koldesse ei arvestata.