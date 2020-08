Ööpäevaga lisandus kaheksa positiivset koroonaproovi, haiglaravi vajab üheksa inimest

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus kolm positiivset testi tulemust Harjumaale (kõik neist Tallinna), kaks Tartumaale (üks Tartu linna), üks Jõgevamaale, üks Põlvamaale ja üks positiivse tulemuse saanud inimese puhul maakonna tunnus rahvastikuregistris puudus.

Lisandunud juhtumite puhul uuritakse kahte nakatumist töökohal, ühel juhul meelelahutusasutuse külastust ja kahel juhul on haigus sisse toodud Prantsusmaalt. Ülejäänud juhtudel on nakatumise allikas veel selgitamisel.

Epidemioloogiliste uuringute käigus on terviseamet tuvastanud, et ööklubi Vabank koldega on hetkel seotud 37, ööklubi Naiiviga 21 ja ööklubi Shootersiga 19 nakkusjuhtu.

12. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi üheksa inimest, juhitaval hingamisel on üks patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu. Tänaseks on haiglates lõpetatud 396 COVID-19 haigusjuhtumit 383 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1975 inimest. Neist 1500 inimese (75,9%) haigusjuhtum on lõpetatud, 475 inimese puhul (24,1%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud ligi 130 000 esmast testi, nendest 2174 ehk 1,67 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Kuidas peatada koroonaviiruse levik?

· Kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine.

· Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida, on soovitav kanda ka maski.

· Kinniseid rahvarohkeid kohti tuleks võimalusel vältida.

· Järgida tuleb kätehügieeni ehk teisisõnu: käsi tuleb pesta tihti.

· Kätepesuks tuleb kasutada sooja vett ja seepi, avalikes kohtades alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit.

· Aevastamisel või köhimisel tuleb oma suu ja nina katta ühekordse salvrätiga. Kasutatud salvrätt tuleb koheselt visata prügikasti ja seejärel käed puhastada. Salvrätiku puudumisel kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), mitte paljast kätt.