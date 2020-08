Ööpäevaga lisandus Eestis kolm koroonapositiivset testi

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 2 positiivset testi tulemust Harjumaale (mõlemad Tallinna) ja 1 Tartumaale. Nakatumiste allikad on veel selgitamisel.

14. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 8 inimest, juhitaval hingamisel on ei ole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu. Tänaseks on haiglates lõpetatud 397 COVID-19 haigusjuhtumit 384 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1 976 inimest. Neist 1 501 inimese (76%) haigusjuhtum on lõpetatud, 475 inimese puhul (24%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud ligi 133 tuhat esmast testi, nendest 2 177 ehk 1,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Kuidas peatada koroonaviiruse levik?

• Kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine.

• Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida, on soovitav kanda ka maski.

• Kinniseid rahvarohkeid kohti tuleks võimalusel vältida.

• Järgida tuleb kätehügieeni ehk teisisõnu: käsi tuleb pesta tihti.

• Kätepesuks tuleb kasutada sooja vett ja seepi, avalikes kohtades alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit.

• Aevastamisel või köhimisel tuleb oma suu ja nina katta ühekordse salvrätiga. Kasutatud salvrätt tuleb koheselt visata prügikasti ja seejärel käed puhastada. Salvrätikut puudumisel kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), mitte paljast kätt.

• Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega.

• Mistahes haigussümptomite puhul tuleb kahtlustada koroonaviirust ja helistada oma perearstile.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!