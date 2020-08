Ööpäevaga lisandus 8 positiivset koroonaviiruse testi

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 4 positiivset testi tulemust Harjumaale (kõik Tallinna), 1 Tartumaale (Tartu), ning 3 Ida-Virumaale.

Kahe uue Ida-Virumaa koroonajuhu puhul on tegemist varasema nakatunu lähikontaktsetega, ühel juhul on nakkusallikas selgitamisel. Tallinna juhtumite puhul on ühel juhul haigus sisse toodud Venemaalt, kolmel ülejäänud juhul käib hetkel veel asjaolude täpsustamine. Tartu juhtumi puhul on tegemist Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajaga, kelle nakatumiskoht on teadmata.

Terviseameti Lõuna regioonis on hetkel aktiivsel jälgimisel 329 inimest, Ida regioonis 86 ja Põhjas 146.

18. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 6 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Koju ei saadetud ühtegi patsienti, uusi COVID-19 haigusjuhtumeid ei avatud. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu. Tänaseks on haiglates lõpetatud 400 COVID-19 haigusjuhtumit 387 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1 990 inimest. Neist 1 518 inimese (76,3%) haigusjuhtum on lõpetatud, 472 inimese puhul (23,7%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande inimese kohta on 8,3.

Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.

Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

