Ööpäevaga lisandus 8 positiivset koroonatesti, esmaspäevast saab lennujaamas ja sadamas testida viiruse antikehade olemasolu

Rahvastikuregistri andmetel laekus 5 positiivset testi tulemust Harjumaale (4 Tallinnasse), üks Läänemaale, üks Pärnumaale ja üks Viljandimaale.

7. juuni hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 14 inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund.

Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänaseks on haiglast koju saadetud 350 inimest, lõpetatud 362 COVID-19 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1 681 inimest. Neist 1 300 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (77,3%), 381 inimese puhul (22,7%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud enam kui 90 tuhat esmast testi, nendest 1 939 ehk 2,2 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Terviseamet tuletab meelde, et COVID-19 põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Esmaspäevast saab lennujaamas ja sadamas testida SARS-CoV-2 antikehade olemasolu

Alates 8. juunist alustab Terviseamet Vabariigi Valitsuse korraldusel Tallinna sadamas ja Tallinna lennujaamas kahenädalast tasuta kiirtestimist koroonaviiruse antikehade määramiseks.

Testi abil on võimalik tuvastada, kas inimesel on selle viirusega olnud kokkupuude ehk kas inimene on haiguse tõenäoliselt läbi põdenud.

Testimisel kasutatakse riigile annetatud antikehade määramise kiirteste.

Testimine tulek on vabatahtlik ning mõeldud Eesti Vabariigi elanikele, kes reisivad Tallinna sadama ja Tallinna Lennujaama kaudu. Reisijatele testi tegemine on tasuta. Peale testi tegemist isik täidab ka küsimustiku, mis on abiks testi tulemuste interpreteerimisel ning hiljem annab võimaluse anda hinnangut, kui suurel määral Eesti elanikest omavad koroona viiruse vastaseid antikehi.