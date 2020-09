Ööpäevaga lisandus 67 positiivset testi, haiglas on 33 inimest

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 34 inimesel. Ida-Virumaale laekus 13 ning Võrumaale samuti 13, Viljandimaale kaks ning Saaremaale, Läänemaale ja Jõgevamaale lisandus üks uus koroonaviiruse juhtum. Kahel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 42,89.

Harjumaa 34 (neist 24 Tallinnas) uuest juhtumist 15 on seotud lähikontaktidega – kuuel juhul oli tegemist nakatumisega pereringis, kuuel juhul töökohas ning kolmel juhul läbi muu lähikontakti. Ühel juhul toodi viirus sisse Saksamaalt, ülejäänud juhtumite asjaolud on veel täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on ligi 2000 inimest, kellest 283 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada seitset kollet, millest suurimad on Ida-Tallinna keskhaigla kolle (34 nakatunut, neist 22 on haigla töötajad) ja Läänemere gümnaasiumi kolle, kus on haigestunud 32 inimest. Päästeameti koldega on seotud seitse juhtumit, nakatumisega töökohal kuus ja pereringis samuti kuus juhtumit. Haapsalu nostalgiapäevade koldes on 8 nakatunut. Tänasest lisandub teine töökoha kolle, kus on hetkel 8 haigestunut.

Ida-Virumaa uutest juhtumisest viis on seotud nakatumisega pereringis, kahel juhul nakatuti läbi haigestunud tuttavate, ühel juhul toimus nakatumine hooldekodus ning üks nakatumine töökohal. Nelja juhtumi asjaolud on täpsustamisel. Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas kaheksa aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud seitse, esimese Sillamäe töökoha koldega 13 ja teise Sillamäe töökoha koldega 8 inimest. Tutvuskonna koldega on seotud 30, Tammiku põhikooli koldega 11 ning Kohtla-Järve sünnipäeva koldega viis inimest. Teise Ida-Virumaale pereliikmete ja tuttavate koldega on hetkel seotud kuus inimest (neist üks elab Tallinnas). Kohtla-Järve kesklinna põhikooli koldega on seotud kuus haigestumist (neist kaks nakatunud pereliikmed).