Ööpäevaga lisandus 3 positiivset testi

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 666 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 0,5 protsenti ehk 3 inimese testi tulemus osutus positiivseks.

Rahvastikuregistri andmetel laekus 3 positiivset testi tulemust Harjumaale (2 nendest Tallinna). Kahel juhul toimus nakatumine pereringis, ühel juhul toodi viirus sisse välisriigist.

13. juuni hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 14 inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänaseks on haiglast koju saadetud 357 inimest, lõpetatud 370 COVID-19 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1 705 inimest. Neist 1 317 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (77,2%), 388 inimese puhul (22,8%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud enam kui 95 tuhat esmast testi, nendest 1 973 ehk 2,1 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Terviseamet tuletab meelde, et COVID-19 põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.