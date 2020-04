Ööpäevaga lisandus 16 nakatunut. Suri üks patsient

Täna hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 103 inimest, kellest kuus on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 206 inimest. Ööpäeva jooksul suri Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ravil viibinud 69-aastane mees. Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 46 inimest.

Viimase 24 tunni jooksul lisandus kõige rohkem positiivseid testitulemusi Harjumaal (7). Kolm nakatunut lisandus Ida-Viru ja Saare maakondades. Üks uus nakatunu on ka Hiiu, Lääne-Viru ja Valga maakondades. Statistika koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal. Vanuseliselt on kogu COVID-19 levikuperioodi jooksul enim nakatunuid 55-59 aastaste hulgas.

Vaata täpsemat statistikat!

„Ehkki COVID-19 nakatunute ja haiglaravi vajavate inimeste arv on langustrendis, tuleb veel mõnda aega püsida pigem kodus ja vältida mitte-hädavajalikke kontakte. Sotsiaalseid kontakte minimeerides jõuame ühise pingutusega peagi olukorda, kus saame järk-järgult naasta tavaelu juurde, kuid võtta kriisi õppetundidena kaasa olulised tervisekäitumise praktikad nagu haigena kodus püsimine ja sage kätepesu,“ ütles hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse selgitus andmete avaldamise osas:

Täna avaldatavas statistikas on liikunud üks Hiiu maakonnas tehtud positiivne testitulemus 22. aprilli statistikast 23. aprilli statistikasse, üks Saare maakonnas tehtud positiivne testitulemus 15. märtsi statistikast 23. aprilli statistikasse ning üks Lääne-Virumaa positiivne testitulemus on tagantjärgi 1. aprilli statistikasse jõudnud, tingituna labori poolt tehtud korrigeerimistele.

Tervishoiuteenuse osutajatel (sh laboritel) on võimalik tagantjärgi dokumente parandada, muuta ja tühistada. Avaandmetes avaldame alati ajakohaseid ja kord ööpäevas uuenevaid andmeid tervise infosüsteemi (TIS) andmestikult esmakordsete testitulemuste lõikes. Avaandmetes kajastuvad laborite poolt tehtud muudatused, parandused ja tühistused ka varasemast ajaperioodist.