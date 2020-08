Ööpäevaga lisandus 14 positiivset koroonaproovi, kolm juhtumit on seotud Tartu ööklubiga Shooters

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 8 positiivset testi tulemust Tartumaale (neist 2 Tartu linna), kolm ööpäeva jooksul tuvastatud Tartumaa juhtumit on seotud ööklubiga Shooters. Üks uus koroonaviiruse juht tuvastati testimise tulemusel ka nii Harjumaal, Jõgevamaal, Lääne-Virumaal, Saaremaal kui Põlvamaal. Lääne-Virumaa juhtum on seotud Tartu ööklubi Vabank puhanguga.

Ühe positiivse tulemuse saanud inimese puhul maakonna tunnus rahvastikuregistris puudus.

Epidemioloogiliste uuringute käigus on terviseamet tuvastanud, et ööklubi Vabank koldega on hetkel seotud 35, ööklubi Naiiviga 16 ja ööklubi Shootersiga 11 nakkusjuhtu.

8. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 8 inimest, juhitaval hingamisel on 1 patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 396 COVID-19 haigusjuhtumit 383 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1 961 inimest. Neist 1 485 inimese (75,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 476 inimese puhul (24,3%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud enam kui 125 tuhat esmast testi, nendest 2147 ehk 1,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata terviseameti kodulehel.

COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.

