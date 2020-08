Ööpäevaga lisandus 14 positiivset koroonaproovi, Ida-Virumaal üle 70 haigestunu

Rahvastikuregistri andmete kohaselt jagunesid positiivsed koroonaviiruse testi tulemused võrdselt (7 ja 7) Harjumaa ja Ida-Virumaa vahel.

Ida-Virumaal on kokku üle 70 haigestunu

Kaks Ida-Virumaa haigestunut on Estonia kaevanduse töötajad ning kolm kaevanduse töötajate lähikontaktsed. Ühel juhul oli haigestunu lähikontaktis reisilt naasnud inimesega, ühel juhul on haigestumise asjaolud selgitamisel.

Estonia kaevanduses on kokku nakatunud 23 töötajat, neist kaks esimest viibisid meelelahutusasutuses Jõhvi Kelder. Lisaks on haigestunud 18 kaevanduse töötajate pereliiget ja tuttavat. Kuna kaks esimest Jõhvi Keldris nakatunud töötajat lähevad arvestuslikult Jõhvi Keldri kolde arvestusse, on Estonia kaevanduse koldega seotud hetkel 39 koroonaviiruse juhtu.

Ida-Virumaa nii-öelda Jõhvi Keldri koldega on tänaseks seotud 9 baari külastajat, kellest 2 on Estonia kaevanduse töötajad. Koldega on kokku seotud 15 inimest, neist kuus on baaris viibinute pereliikmed ja tuttavad.

Ojamaa kaevanduse koldega on seotud hetkel seitse inimest. Kokku jälgib terviseameti ida regioon enam kui 500 inimest, kellest 72 on haigestunud.

Seitsmest viimase ööpäeva lisandunud Harjumaa nakatunust kaks on koroonaviiruse kandja lähikontaktsed, ülejäänud viiel juhul on nakkusallikas selgitamisel.

Perioodil 25.-26. august lisandunud Harjumaa seitsmest juhust kaks olid sisse toodud Euroopast, kolmel korral sai nakatunu koroonaviiruse oma pereliikmelt või tuttavalt. Kahel juhul nakkusallikat täielikult välja selgitada ei õnnestunud.

Haiglaravil viibib 10 inimest

26. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 10 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Avati üks uus juhtum ning üks inimene viidi COVID-19 osakonnast üle teise osakonda.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 405 COVID-19 haigusjuhtumit 392 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 2067 inimest. Neist 1 573 inimese (76,1%) haigusjuhtum on lõpetatud, 494 inimese puhul (23,9%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.