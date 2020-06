Ööpäevaga lisandus 10 positiivset koroonaviiruse testi, enim uusi haigestunuid on Tallinnas

Rahvastikuregistri andmetel laekus 8 positiivset testi tulemust laekus Harju maakonda (6 Tallinnasse), 1 Ida-Viru maakonda ning 1 Tartumaale.

4. juuni hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 20 inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Ööpäeva jooksul uusi surmajuhtumeid ei lisandund, kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänaseks on haiglast koju saadetud 342 inimest, lõpetatud 354 COVID-19 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1663 inimest. Neist 1288 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (77,5%), 375 inimese puhul (22,5%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ning ootab tervenemise kinnitamist.

Testitud on ligi 7 protsenti elanikkonnast, kolmes maakonnas haigestumine kasvab endiselt. Eestis on kokku tehtud enam kui 87 tuhat esmast testi, nendest 1 890 ehk 2,2 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Esimene SARS-CoV-2 test tehti Eestis 5. veebruaril, kokku on testitud 6,6 protsenti Eesti elanikest. Suurem positiivsete osakaal on olnud Saaremaal (12,5%), Võrumaal (3,3%) ja Pärnumaal (2,6%).

Üle 55 protsendi nakatunutest on naised, enim on koroonaviirusesse nakatunud inimesed vanuses 40-59 eluaastat (38,6%).

14-päevasel haigestumisel on Eesti maakondades enamjaolt langustrend, Harjumaal, Ida-Virumaal ja Pärnumaal on mõõdukas kasvutrend.

Enim on koroonaviirust Eestisse toodud Austriast. Nakkuse leviku alguses olid kõik tuvastatud juhud seotud reisimisega, täna moodustavad sissetoodud COVID-19 juhud 7,5% laboratoorselt kinnitatud juhtude üldarvust. Kõige rohkem juhte on seotud reisimisega Austrias (24,1%) ja Itaalias (17,0%) ja Soomes (16,3%). Viimased sissetoodud juhud on enamuses seotud reisimisega Rootsis ja Soomes.

Terviseamet tuletab meelde, et hoolimata eriolukorra lõppemisest tuleb haigust COVID-19 põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit.