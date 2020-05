Ööklubiomanikud on kurvad: kõrtsid tohivad uksed lahti teha, aga klubid peavad kinni jääma

Ööklubiomanike sõnul ei ole klubides 2+2 reeglit raskem täita kui baarides. Mõlemas kohas müüakse alkoholi ning ka paljudes baarides saab tantsida.

"Kuidagi on ettekujutus, et ööklubis kõik on koos. Tegelikult ei ole. Nad on siis koos, kui tõesti enam mitte keegi sinna juurde ei mahu ja maja on väga täis. Aga kui me samamoodi nagu teised poole võimsusega teeksime, siis me suudame väga ilusasti tagada selle, et kõik saaksid oma ruumi," rääkis ööklubi Maasikas tegevjuht Monika Lembit.

Viljandi ööklubi Cheersi ja Tartu Leveli omanik Ahto Kalda ütles, et praeguse seisuga on ööklubide tulevik väga segane.

"Tegelikult ma ei olegi aru saanud, et kuidas see asi üldse reguleeritud on, et misasi on ööklubi, misasi on baar. Äriregistris on tegevusala üks – jookide serveerimine või meelelahutustegevused. Kas see vahe on siis selles, mis silt ukse peal on? Inimesed ikka pidutsevad, ja palju parem oleks, kui inimesed pidutsesid ikkagi seal, kus on kontroll," lausus Kalda.

"Nüüd, kus alkoholipiirangud 1. juuniga maha võetakse ja kus antakse võimalus baaridel, kasiinodel lahti teha, nüüd me tõesti tunneme, et see on pisut ebaõiglane, et ööklubid on eraldi jäetud," märkis Monika Lembit.