Õnnelik õnnetus: politsei päästis Põlvas kempsu kinni jäänud härra

"Enamasti on ikka nii, et kui on häda, tuleb kempsu minna. Suuremgi mõttetera sellest aga on, et kui häda tehtud, ei pruugi kergendustunnet siiski tulla, sest häda võib omakorda tekkida ka kempsust välja pääsemisega - jah, selline päriseluline põgenemistuba," teatab lõuna prefektuur oma sotsiaalmeedia kontol.

"Nii saime täna kõne härralt, kes oli Põlva keskväljaku ühiskasutatavasse kempsu luku taha jäänud. Teab, kas riiv vajus ise pahaaimamatult kinni või oli selle taga kellegi pahatahtlik käsi. Aga nädalavahetusel, mis enamasti toob meile kuhjaga keerulisi ja ärevaid väljakutseid, on mõnus vaheldus, kui saame teinekord ka üsna lihtsat abi pakkudes inimeste vaba liikumise ja heaolu tagada ning nende näole kergendustundest tulvil naeratuse tuua😇🚔," kirjeldatab prefektuur lõbusat juhtumit.