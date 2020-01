Õnnelik õnnetus: aastavahetusel kukkus läbi katuse ühe pärnaka tuppa valgusraketi toru, mis oleks võinud kodu põlema panna

Rohu tänava ja Tallinna maantee ristil kukkus ligi 5-sentimeetrise läbimõõduga toru tuppa. Tegemist oli ilmselt valgustusraketiga.

Lääne-Eesti pommigrupi juhi Aivar Post selgitas, et pommirühm käis väljakutsel ja viis leiu kaasa. "Tõenäoliselt on antud 25 cm pikkune toru pärit valgustusraketi seest. Välja lastes peaks see toru koos valgustuselemendiga taevasse põlema jääma ja vaikselt langevarju abil ohutult alla langema," rääkis Post. Mingil põhjusel aga oli langevari eemaldunud ja toru kukkus alla.

"Valgustusrakette kasutatakse merenduses abi kutsumiseks ja militaarotstarbel kasutatakse pimedal ajal mingi konkreetse ala valgustamiseks. Selle sündmuse puhul võib väita, et tegemist oli õnneliku õnnetusega, mille tagajärjel tekkis materiaalne kahju," ütles Post. Halvemal juhul oleks võinud tekkida tulekahju või eluohtlikud vigastused.

Igal pürotehnilisel tootel, mis kaubanduses müüakse, peab olema kasutusjuhend, milles on kirjeldatud ohutu toote käsitlemine. Igasugune ohutusreeglite rikkumine pürotehnika puhul võib kaasa tuua kurvad tagajärjed.

"Kindlasti ei tohi kaubanduses müüdavat ilutulestikku ümber ehitada. Tooted ei ole mõeldud käest laskmiseks, neid on keelatud kasutada joobes isikutel, alaealised peavad seda tegema kindlasti täiskasvanu järelevalve all," meenutas Post.