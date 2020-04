Õnnelik mängija võitis Bingo lotoga rekordilised 907 000 eurot

Kunagi varem ei ole Eestis kohaliku lotomänguga nii suurt summat võidetud. Ja ka rahvusvaheliste lotomängudega on Eestis tänasest võidusummast suurem võit saadud vaid kahel korral – nii Vikinglottoga miljon kui Eurojackpotiga 1,155 miljonit eurot võideti 2016. aastal.

Et ka Eurojackpoti ennustatav peavõit on viimastel nädalatel olnud maksimumtasemel, so 90 miljonit eurot, on Eesti Loto sõnul viimase nädala jooksul vähemalt ühe lotopileti soetanud rekordarv mängijaid.

Eelmine Bingo loto jackpot võideti selle aasta 15. jaanuaril. Siis oli võidusummaks 570 827 eurot, mis oli tollel hetkel euro-aja suurim võit Bingos. Tookordse võidu sai vanem naine Harjumaalt.

Bingo loto loosimise nr 1263 võidunumbrid

Nurgad: 2 3 4 5 8 9 12 13 14 18 20 23

30 39 42 44 45 48 49 52 53 54 56 58

59 61 62 63 64 66 71 72 73

Diagonaalid: 10 15 36 40 65

Täismäng: 6 17 19 21 24 25 43 55 57 60 67 75

Keskruut: 44

Vikinglotto loosimise nr 1413 võidunumbrid

Põhinumbrid: 7 15 23 31 39 41

Lisanumber: 7