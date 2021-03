ONLINE-INTERVJUU | Terviseamet: koroonavastane vaktsineerimine on ainus võimalus normaalse elukorralduse juurde tagasi pöördumiseks

Tüüpilisemad kerged kõrvaltoimed, mida COVID-19 vaktsiinide puhul võib esineda on: süstekoha valu ja turse, peavalu, palavik, halb enesetunne, iiveldus, lihasvalu, liigesvalu. Kõik teadaolevad vaktsiiniga seostatavad kõrvaltoimed on kirjas vaktsiini pakendi infolehes.

Tõsiseid kõrvaltoimeid esineb väga harva. Tõsiseks kõrvaltoimeks loetakse allergilisi (ülitundlikkus) reaktsioone, mis tekivad väga harva. Selleks puhuks on vaktsineerijal alati olemas vajalikud esmaabivahendid. Allergiline reaktsioon tekib üldjuhul lühikese aja jooksul pärast vaktsineerimist. Seetõttu tuleb jääda pärast vaktsiinisüsti saamist veel vähemalt 15 minutiks tervishoiutöötaja jälgimise alla.

Arvestada tuleb sellega, et COVID-19 vaktsiinid võivad sõltuvalt vaktsiinist kas pärast esimest või teist doosi tekitada immuunsüsteemi vastusena vaktsiinile üldnähte ja süstekoha reaktsioone, mis näitavad, et vaktsiin toimib, aga neid ei teki kõigil ja see ei tähenda, et neil vaktsiin ei toimi. Immuunsüsteemi aktiveerumise nähtudena tekivad sagedasemad kõrvaltoimed, nt palavik, liigesvalu, halb enesetunne kuni paar-kolm päeva pärast vaktsineerimist.

Üldjuhul mööduvad need sümptomid paari päeva jooksul. Juhul, kui sümptomid kestavad kauem, tuleks kindlasti võtta ühendust oma perearstiga või helistada perearsti nõuandeliinile numbril 1220. Kõiki terviseprobleeme ravitakse parimal moel sõltumata sellest, kas need on vaktsiiniga seotud kõrvaltoimed või muud tervisenähud.

Kui palju viimase nädala jooksul surnud või intensiivravis olevatest inimestest kuuluvad nn vaktsineerimise riskirühma? Küsimuse taust on see, et kui vaktsineerimine vähendab raskeid haigusjuhtumeid, siis kas meie sihtrühmad on õigesti valitud ja lihtsalt me pole piisavalt kiiresti neid inimesi vaktsineerida jõudnud või peaks sihtrühmi korrigeerima, et surmade ja raskelt haigete hulka vähendada?