ONLINE-INTERVJUU | Ravimiamet: rinnaga imetav ema ei pea vaktsiini kartma

Miks pärast AstraZeneca saamist terved inimesed haigeks jäävad?



„Vaktsineerimise järgselt võivad tekkida kõrvaltoimed. Seda ei ole õige nimetada haigestumiseks, vaid pigem keha reaktsiooniks vaktsiinile. Süstekoha reaktsioonid, peavalu, palavik, halb enesetunne, lihas ja liigesvalu ning teised sarnased reaktsioonid näitavad, et immuunsüsteem hakkas antikehi tootma (see on immuunsüsteemi vastus vaktsiini komponendile). Üldiselt kõrvaltoimed mööduvad paari päevaga ja neid saab leevendada käsimüügist saadavate valuvaigistitega.“

Sotsiaalmeedias liigub väide, et teatud vaktsiinidega jäävad kehasse haigutekitajad, mis jäävadki organismi kahjustama nagu HIV - kas tegemist on pahatahtliku kuulujutuga või on selline võimalus siiski olemas?