ONLINE-INTERVJUU | Perearstid vastavad: mida üldse tohib eneseisolatsiooni ajal teha? Kui praegused meetmed ei paista toimivat, mis edasi?

Kui ma ise kannan siseruumis maski ja hiljem selgub, et samas ruumis oli koroonahaige - kas pean ikkagi eneseisolatsiooni jääma? Või piisas, et mul oli mask?

Maski kandmine eneseisolatsioonist ei vabasta, küll aga vähendab nakatumise võimalust. Eriti siis, kui mõlemad osapooled maski kannavad.

Kuidas selle eneseisolatsiooniga on. Mida on lubatud teha lisaks jalutamas käimisele: toidupoode võib külastada? Mida veel?

Selle kohta on Terviseametil lehekülg liikumispiirang, eneseisolatsioon, karantiin. Täpsemalt saab lugeda SIIT.

Laias laastus on nii, et COVID-19 haiged peaksid püsima täielikus eneseisolatsioonis ja neil on keelatud lahkuda oma elukohast alates koroonaviiruse diagnoosimisest kuni tervenemiseni. Elukohast võib lahkuda vaid tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või hädajuhtumi korral, kui ohus on inimese elu või tervis.

Lähikontaktsed, kellel puuduvad haigustunnused, võivad kodust lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajalike kaupade hankimiseks, samuti võib õues käia, kui hoitakse distantsi teiste inimestega. Sel juhul peab inimene võtma kasutusele kõik meetmed, et viiruse võimalikku levikut tõkestada: kasutama näomaski, kasutama kindaid või desinfitseerima käsi, hoidma distantsi teiste inimestega ning valima kodust lahkumiseks sellise kellaaja, kus on teiste inimestega kokkupuutumise võimalus kõige väiksem.

Kas mingil kujul peaks maske kandma ka spordiklubides, jõusaalides?

Spordiklubid ja jõusaalid on viiruse leviku seisukohast väga kõrge riskiga asutused, samas on liikumine tähtis nii kehalise kui vaimse tervise hoidmisel. Parim oleks, kui treeningud saab teha välitingimustes. Arusaadavalt on oodata ilmastikuolude halvenemist ja õue lihtsalt ei kutsu. Siseruumides treenimise puhul on oluline, et ruumid oleksid hea ventilatsiooniga, et spordivarustust desinfitseeritaks ja et ruumides viibivat inimeste arvu oleks piiratud.

Maskide kandmine treeningutel on soovituslik, kanda võib kirurgilist maski või riidest maski. Siiski on sportides hingamistöö intensiivistumise tõttu maskide efektiivsus väiksem kui tavaolukorras vaikselt nina kaudu hingates. Samuti võivad maskid sportimise käigus kiiremini niiskuda, mis omakorda veelgi vähendab maskide kaitsevõimet. Rääkimata sellest, et maskid muudavad sportimise ilmselt päris ebamugavaks. Seega - nagu valitsus ütleb, maskide kandmine on tugevalt soovituslik, aga nende kasutamise kitsaskohtadest peaks olema teadlik ja seda olulisemad on muud ohutusmeetmed nagu 2+2 reegel ja hea ventilatsioon.