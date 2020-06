ONLINE-INTERVJUU | Perearst vastab, miks ja millal vaktsineerida puukentsefaliidi vastu

Olen varasemalt vaktsineerinud, kuid viimasest korrast üsna mitu aastat. Kui nüüd juunikuus teen süsti, millal immuunsus tekib uuesti? On sel süstil nüüd juunikuus enam mõtet?

Revaktsineerimise eesmärk on vältida antikehade langust. Pärast teist vaktsiini on efekt ca 97-99%, pärast kolmandat süsti ligi 100%. Ajas efekt väheneb – keskmiselt 1 % aastas, mistõttu tasub kindlasti pidada kinni vaktsineerimisskeemist. Kui eelmistest vaktsineerimistest on aastaid möödas, tasub kindlasti korduv vaktsineerimine teha, mille tagajärel ca 3 nädala jooksul peaks tekkima pea 100% kaitse.

Rasedus ja lapsed

Olen 23. nädalat rase. Eelmisel suvel tegin esimesed kaks süsti ära ja varsti peaks kolmanda süsti tegema. Kas rasedana tohin seda kolmandat süsti teha?

Raseduse ja imetamise osas kehtib seisukoht, et kui ema infektsiooni ehk nakatumise risk on suur või väga suur, siis võib vaktsiini manustada. Muul juhul pigem lükatakse korduv vaktsineerimine edasi.

Millal võib väikelapsele esimest korda vaktsiini teha?

Eestis võib alustada puukentsefaliidi vastase vaktsineerimisega alates esimesest eluaastast.

Kaalusime vaktsineerida terve pere, sest suve lõpus viibime metsas rohkem. Siis lugesin, et eriti laste puhul on võimalikud kõrvalnähud, kus lapsel on pärast epilepsia või puue. Otsustasime mitte vaktsineerida. Kui sageli ja millised kõrvaltoimed on ja kas lastel on suurem risk neid saada?

Kõrvaltoimed on ära toodud konkreetse vaktsiini infolehel, mida on võimalik leida internetist või paluda vaktsineerimiskabinetist või perearstikeskusest. Infolehel on märgitud kõik võimalikud kõrvaltoimed. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on süstekoha punetus, valulikkus, peavalud, lihasvalud, iiveldustunne, liigesvalud. Samuti palavik, gripitaolised sümptomid, oksendamine, minestustunne, väsimus, nõrkus jt. Tõsised, harva esinevad kõrvaltoimed on seotud raskete allergiliste reaktsioonidega ja põhjustavad löövet, turset, hingamisraskusi, vererõhulangust jms.

Lastel esineb sagedamini palavikku ja unisust.