ONLINE-INTERVJUU | Perearst Triin Perkson: pärast koroonaviiruse põdemist on kirjeldatud pikalt kestvaid psüühikahäireid

Haiguse sümptomid võivad varieeruda, aga sagedamini kirjeldatakse palavikku, kuiva köha, hingamisraskust, väsimust ja jõuetust, lihas-liigesvalusid, peavalu, lõhna- ja maitsetaju häiret, kurguvalu, nohu, silmapõletikku, kuid ka iiveldust, oksendamist ja kõhulahtisust.

Sümptomite raskus võib olenevalt inimesest erineda, enamikel inimestel kulgeb haigus kergete kuni keskmise raskusega ülemiste viirushaiguse sümptomitega.

Võimalik on nakkuse asümptomaatiline ehk üldse ilma haigusnähtudeta kulg. Raskematel juhtudel on haiguse klassikaliseks avalduseks kahepoolne kopsupõletik, tavaliselt kujuneb see 8-9. haiguspäeval, kus seisund ootamatult halveneb.

Miks osadel inimestel koroonaviirus väga raskelt kulgeb, ei ole veel väga hästi teada. On selge, et raskemini põevad vanemad ja kaasuvate haigustega inimesed, raskest haiguse kulust on pisut enam ohustatud ka mehed. Võimalik, et haiguse kulg on raskem nendel, kes on nakatunud väga suure viiruse doosiga (seetõttu võiks maski kandmine aidata ka nakatumise korral kaasa aidata kergema haiguspildi kujunemisele).

Alati ei pruugi raske haiguspilt olla seoses kaasuvate haigustega. Arvatakse, et mõnedel juhtudel võib koroonaviirus immuunsüsteemi segadusse ajada, nii et see vastab haigusele liiga tugevalt ning koos viiruse vastu võitlemisega hakkab võitlema ka oma keha rakkude vastu. Tekib ülitugev põletikureaktsioon, mis võib kahjustada organeid - maksa, veresooni, neerusid ja kopse ning põhjustab trombide teket üle kogu keha.

Viimasel ajal on hakatud rääkima ka nn pika COVIDi juhtumitest, kus väsimus ja jõuetus, hingamisraskus, liigesevalud ning teised sümptomid võivad palaviku- ja ägedate sümptomite taandumise järgselt püsida isegi mitmeid kuid. Pikka COVIDit mõistetakse veel halvasti, võimalik, et tegemist on mitme erineva sündroomiga.