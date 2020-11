ONLINE-INTERVJUU | Perearst selgitab: koroona ammu põetud, miks test positiivse tulemuse annab? Kas immuunsus tekib või mitte?

Käisin ühel koolitusel. Hiljem selgus, et paari päeva pärast andis osaleja positiivse koroonatesti. Mulle ei meenu, et oleksin temaga lähikontaktis olnud (kätt surunud vms), aga samas ruumis viibisime pikalt, mäletan ka hetke, kus teineteisest möödusime (paar meetrit vahet). Olen ma lähikontaktne või mitte? Terviseametist mulle sellest märku ei antud. Kas sellest võib välja lugeda, et võin elada tavaelu edasi, ei pea jääma isolatsiooni?

Natuke raske on hinnata olukorda, teadmata, kui suurest üritusest me räägime - 20 inimesega koolitusest või suurest saalist. 1-2 päeva enne haigusnähtude teket võis see inimene tõepoolest nakkusohtlik olla. Üldjoontes on nii, et terviseamet ei jõua väga kiiresti kõigi lähikontaktsetega ühendust võtta. Kui kahtlustate, et olete lähikontaktne, on õige jääda koju isolatsiooni ja esimesel võimalusel anda võimalikust kontaktist teada oma perearstikeskusele, kus aidatakse vajalikud isolatsioonis püsimise ajad välja selgitada.

Kuidas arvestatakse lähikontaktse karantiiniaega, kui nakatunud pereliige on iga päev kodus. Kui kümme päeva pärast tema testitulemust teen testi ja see on negatiivne, võin taas rahva sekka minna või alles siis, mil pereliige täiesti terve?

Pereliikmete lähikontakti lugemist alustatakse sedasi, et haigestunud pereliikme esimene haiguspäev on päev 0, järgmine päev 1 jne. Lähikontaktsetel tuleb isolatsioonis püsida kas 14 päeva (siis testimist pole vaja) või alternatiivina kümme päeva, kui kümnendal päeval antud test osutub negatiivseks.

Näiteks kui pereliige haigestus 20. novembril, järgmisel päeval helistas perearstile, ülejärgmisel päeval andis testi ja alles 23. novembril sai positiivsest testitulemusest teada, siis lähikontaktse isolatsiooni loetakse sedasi, et 20. november on päev 0 ja kui 30. novembril antud test on negatiivne, võib naasta tavaellu. Kui 10. päeval testida ei soovi või mingil põhjusel ei õnnestu, siis võib ilma testita naasta tavaellu 14 päeva möödumisel alates esimese pereliikme haigestumisest.

Haige pereliikme lõplikku terveks saamist ootama jääma ei pea, kuna COVID-19 kulg võib olla ettearvamatu ja kõik inimesed ei saa kahe-kolme päevaga terveks.