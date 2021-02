ONLINE-INTERVJUU | Perearst Marje Oona: Praegu kehtivate reeglite alusel ei pea vaktsineeritu jääma lähikontaktsena eneseisolatsiooni

Kui suure kaitse vaktsineerimine annab? Millal tuleks uuesti vaktsineerida? Kui inimene on vaktsineeritud, kas siis on kindel, et ta sellesse ei haigestu?

Praegu Eestis kasutusel olevad vaktsiinid annavad väga hea kaitse raske haiguskulu eest, kuid kaitse kujunemine nõuab aega, 7–15 päeva teisest vaktsiinisüstist (sõltuvalt vaktsiinist). Seni võib siiski COVID-19sse haigestuda. Mõningane võimalus haigestumiseks on ka kahe vaktsiinisüsti saanutel, kuid raske haiguskulu tõenäosus on siis väga väike. Praegu ei ole teada, kas üldse ja millal on vaja COVID-19 vaktsiini kordusdoose.

Kas vaktsineeritu peab endiselt lähikontaktsena karantiini jääma, kui ta koroonahaigega kokku puutub?

Praegu kehtivate reeglite alusel ei pea jääma lähikontaktsena eneseisolatsiooni, kui koroonahaigega kokkupuutunu on vaktsineeritud kahe vaktsiinidoosiga ja viimasest vaktsiinidoosist on möödas vähemalt 7 päeva (Pfizer/BioNTechi toodetud vaktsiini korral) või 15 päeva (AstraZeneca toodetud vaktsiini korral).

Selgus, et ühest viaalist saab viie doosi asemel kuus. Kui doosi lahjendada, kas võiks saada hoopis seitse doosi?

Vaktsiini tohib kasutada vastavalt ravimi omaduste kokkuvõttes toodud soovitustele. Moderna ja AstraZeneca toodetud vaktsiine üldse ei lahjendata. Pfizer/BioNTechi toodetud vaktsiine lahjendatakse 1,8 ml füsioloogilise lahusega (mitte rohkem ega mitte vähem) nii, et igas vaktsiinidoosis on 0,3 milliliitrit lahust, milles on 0,03 milligrammi toimeainet. Kuni jaanuari alguseni oli soovitatud kasutada igast viaalist 5 doosi, alates 8. jaanuarist on soovitus kasutada võimalusel kokku 6 doosi, selle eelduseks on väikese tühimahuga süstlad ja nõelad. Vaktsiini liigselt lahjendada ei tohi, nii kannatab selle toime!