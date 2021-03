ONLINE INTERVJUU | Millal jõuab vaktsineerimise järg kõigi soovijateni? Kas vaktsineerida tuleks ka siis, kui oled koroonaviiruse juba läbi põdenud?

Eilse seisuga on Eestis COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 84 179 inimesele, kaks doosi on saanud 37 369 inimest. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik on öelnud, et alates maikuust peaks saama ennast vaktsineerida kõik Eesti inimesed.

Kas sellise tempo juures on see ikka realistlik ning kuidas selle plaani elluviimisega läheb? Sel korral on Delfi online intevjuu fookuses vaktsineerimine, selle tempo ning tõhusus.

Lugejate küsimustele vastavad nelja ametkonna esindajad: sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber, haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann, ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna juhataja Triin Suvi ning terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Irina Filippova.

