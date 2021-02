ONLINE-INTERVJUU | Miks on Tallinnas lumetõrjega probleeme? Kas linn arvestab jalakäijatega? Abilinnapea Klandorf vastab küsimustele Kadi Raal reporter-toimetaja RUS

Tallinna linnavalitsuse pressikonverents 4.03.2020 Foto: Andres Putting

Maha sadanud lumevaip on tinginud rohkelt kriitikat linnavõimu tegevuse osas. Kas jalakäijaga ikkagi üldse arvestatakse? Miks on lumekoristusega nii palju probleeme? Mis üldse on linna ülesanne? Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf ootab täna õhtuni lugejate küsimusi.