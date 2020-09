ONLINE-INTERVJUU | Liikumispiirang, isolatsioon, proovide võtmine - perearst vastab küsimustele, mis puudutavad koroonaviirushaiguse hooajaga toime tulemist

Igal teisipäeval vastab perearst online-intervjuu vormis inimeste küsimustele, mis puudutavad uut koroonaviirust ja perearstide tööd.

Seekord keskendume perearstide poolt möödunud reedel avaldatud juhistele, mille leiab siit. Juhises on seletatud lahti mõisted ja soovitused, mida pead teadma, kui sul on koroonaviiruse sümptomid, millised need sümptomid on või kuidas hoiduda teist inimest nakatumisest.

Kui sul on midagi jäänud selgusetuks, mõni küsimus jäänud vastuseta, siis kirjuta see kommentaariumisse! Küsimusi ootame kella 12ni, misjärel asub dr Karmen Joller neile vastama. Vastused avaldame eraldi loos.

Loe värsket perearstide juhist siit ja kui sul on mõni küsimus vastuseta, jäta see siiasamma kommentaariumisse.

