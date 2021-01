ONLINE-INTERVJUU | Keda ikkagi esmajärjekorras vaktsineeritakse? On protseduur ohutu? Vastab perearst

Sotsiaalminister Tanel Kiik kinnitas möödunud nädalal, et jätkuvalt on paigas siht, et esimese kvartali lõpuks loodetakse vaktsineerida 100 000 inimest. Soovitakse, et aprilli lõpuks oleks kaetud riskirühmad ning maikuus saaks alustada laiema vaktsineerimisega.

Kes ikkagi kuuluvad riskirühma? Kuidas perearstide juures vaktsineerimisaja kirjapanemine käib? Mis kõrvalnähud võivad olla?

Vaktsineerimist puudutavad küsimused jätke kommentaariumisse. Ootame neid kella 14ni.

