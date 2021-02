ONLINE-INTERVJUU | Abilinnapea Klandorf: lume äravedu kõikidelt Tallinna tänavatelt oleks ebamõistlikult kulukas, see maksaks kümneid miljoneid eurosid

Aastaid ja aastaid kordub igal talvel sama probleem. Miks oma vigadest ei õpita? Milliseid muudatusi oleks valmis linn sisse viima, et sama probleem ei korduks uuesti järgmisel aastal?

Meie laiuskraadil peame paraku arvestama, et nii kaua, kui ilmataat saadab meile lund, jäävad alles ka talvised liikumistingimused. Linn ja linna lepingupartnerid töötavad ööpäevaringselt selle nimel, et tagada talihooldustööde kvaliteet. Kinnitan, et paremate liiklus- ja liikumistingimuste tagamine on linna prioriteet ja liigeldavuse kvaliteedi parandamise nimel töötavad nii linna lepingupartnerid, ametid ja linnaosavalitsused, kinnistu valdajad, ühistud kui ka arvukad tublid kojamehed. Võiksime olla kõikide tublide tööliste vastu, kes linna puhtusesse päevast päeva panustavad, natuke mõistvamad! Nad on inimesed meie seast, igale poole kahjuks minuti pealt lihtsalt ei jõua, kui on lakkamatu lumesadu.

Miks lükatakse sõiduteed puhtaks, aga lumi jääb tee äärde? Nende liiklejate jaoks, kes autot ei kasuta, muudab see aga tänavate läbimise palju keerulisemaks.



Lumi lükatakse tänavahoolduse käigus sõiduteede rentslisse ja vajadusel korraldab linn ka lume äraveo. Eilse seisuga on linnast välja veetud juba üle 32 000 kuupmeetrit lund (see on umbes 2500 veoautokoormat), sellest viimase ööpäevaga üle 5800 kuupmeetrit. Kuna lumesadu on olnud viimasel ajal tihe ja pidev, on ka lumehunnikuid palju ja nende väljavedu võtab oma aja.

Lumi veetakse ära eelkõige liikluskriitilistest kohtadest, võimalusel püütakse parendada ka jälakäijate liiklemisvõimalusi.

Lume äravedu kõikidelt Tallinna tänavatelt oleks ebamõistlikult kulukas, see maksaks kümneid miljoneid eurosid, mis suhteliselt lühikese talveajaga arvestades paraku ennast ei õigustaks.

Kas Tallinnas on mingi aeg, mis kellaks hommikul linna omandis olevad kõnniteed ja peatused peavad puhastatud olema? Millal ja kuidas toimub selle järelvalve?



Kinnistu ja sõidutee vahel asuval kõnniteel tuleb heakorratööd teha hommikul kella 7-ks, raskete ilmastikuolude korral tuleb vajadusel teha heakorratöid ka päeva jooksul. Lume- ja libedusetõrje tuleb teha 8 tunni jooksul, arvates lumesaju algusest või libeduse tekkest.