Omniva: kasutage kullerteenuse asemel pakiautomaate

Nii saavad kaugtööd tegevad kliendid saadetisi kiiresti ja kontaktivabalt vastu võtta endale sobivaimast pakiautomaadist. Lisaks väldivad Omniva kullerid asjatuid sõite kontoritesse, kus keegi saadetisi vastu ei võta, ning pakid jõuavad klientideni mugavalt pakiautomaadi kaudu.

Omniva pakiautomaadid asuvad õues, kus nakatumise risk on madalam. Pakiautomaatide puutetundlikke ekraane puhastatakse pidevalt, kuid neid saab kasutada ka nii, et klient ei pea ühiskasutatavate pindadega füüsiliselt kokku puutuma. Omniva pakiautomaadi ekraan on kasutatav kinnastega ning kauba tasumisel on võimalik kõikides automaatides kasutada kontaktivaba viipemakset.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!