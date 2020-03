Omavalitsused korraldavad koolilaste toitlustamist: Tartu plaanib kojuvedu, Rakvere pakub toidutalonge

Narva linnasekretär Üllar Talviste ütles, et Narvas on võetud vastu põhimõtteline otsus koolitoitu lastele edasi pakkuda, aga kuidas seda korraldada, pole veel paika saadud. “Sellega tegeletakse koostöös sotsiaalabiga, aga kuna tegu on delikaatsete isikuandmetega, siis võtab see natuke aega,” ütles Talviste. Ta kinnitas, et perede abivajaduse osas saadakse teavet koolide juhtkonnalt ja õpetajatelt, kes lastega lähedalt kokku puutuvad ja oskavad igapäevast abivajadust kõige paremini hinnata. “Ega laps ju ise pole kuulutanud, et olen probleemsest perekonnast,” selgitas Talviste.

Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket ütles, et Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakond ja linna sotsiaalkeskus kaardistavad ja koondavad infot toiduabi vajavate laste osas. Seejuures on plaanis toiduabi pakkuda juhul, kui koolide sulgemine kestab kauem kui kaks nädalat. Suun-Deket lisas, et Rakvere linnavalitsusel juba toimib aastatepikkune koostöökokkulepe OG Elektriga, mille alusel jaotatakse abivajajatele toidupoe talonge, et tagada neile toidu kättesaadavus ka perioodil kui koolid on suletud.

Kõik koolid annavad linnavalitsusele teada lastest, kes võivad täiendavat abi vajada kui koolid on suletud. Info koondab linnavalitsuse sotsiaalosakond.