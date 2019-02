Omastehooldajad: seoses valimistega määratlesime kõige olulisemad küsimused, millega poliitilisel tasandil tegelema peaks

Esiteks on Paimre sõnul oluline riikliku tasandil ära defineerida omastehooldaja kui sotsiaalhoolekande institutsioon, tema vastutus ja selle piirid. Sarnaselt on juriidilise esindajana paika pandud näiteks eestkostja roll. See võimaldaks täpsemini määratleda ka millised nende täpsemad vajadused ja neile abiks oelvad teenused.

Kuna lähedase hooldmaine on pea alati nii füüsiliselt kui vaimselt väga kurnav, on Paimre sõnul vajalik mõelda ka sellele, kuidas omastehooldaja enda tervis säiliks. Oluline on leida võimalus hooldajale puhkuse pakkumiseks, kas ajutiste hooldekodukohtade või koju tulevate abistajate näol.

Ka peaks kohalik omavalitsus pakkuma teenuste paremat kättesaadavust, samuti tuleks ümber vaadata hooldajatoetusega seonduv. "Praegu on rahalise toe maksmine omastehooldajatele Eestis sõltuvalt piirkonnas tväga erinev. On omavalitsusi, kes ei maksa mitte midagi ja on ka selliseid, kes on ette näinud 200-eurost hüvitist," märkis Paimre.

Koduhooldusteenus peaks smauti laialdasema kättesaadavuse muutuma. "Esmatähtis on aidata niipalju kui võimalik hooldusvajadusega inimesel ise toime tulla ja sealjuures ka tema lähedaste toetamine, et kõik saaks toimida ühtlustatud alusel. Hooldajale peaks võimaldama ka puhkust ja vaba aega," märkis

Konkreetsemalt tähendab see abi hooldustoimingute tegemisel ja tehnikate õpetamisel, näiteks lamatiste vältimiseks hooldatava keeramisel nii, et järgitakse kõiki ergonoomika võtteid, aga ka hügieenitoimingute puhul ja toitmisel.

Lisaks on vajalik aitata hooldatava kodu tema vajaduste järgi kohandada. Selleks on nüüd avatud ka Euroopa Liidu toetusfond.