Omaste esindaja: ohvrid ja omaksed ei ole taotlenud Estonia vraki ülestõstmist ega surnukehade väljatoomist

"Minule teadaolevalt ei ole Estonia ohvrid ja omaksed Eestis ega Rootsis taotlenud ei laevavraki ülestõstmist ega surnukehade väljatoomist. Oleme taotlenud Estonia huku põhjuste väljaselgitamiseks uut uurimist ja ma loodan, et seda nüüd ka tehakse," ütles Rootsi ohvrite ja omaste esindaja Piret Blankin.

"Uurimise käigus saab võtta seisukoha ka vraki ülestõstmise vajadusest ja hukkunute väljatoomise võimalusest," lisas ta.

Mart Helme märkis tänases raadiosaates "Räägime asjast", et Eesti ametivõimud peaksid Estonia vrakki uurima suundudes ka endaga ühes tooma kajutitest kaasa hukkunute säilmed.

"Kui me tahame lõpetada kõik spekulatsioonid, siis tulebki meil alla minna, meil tulebki laev läbi uurida, ütles Helme. "Kui võtame süstemaatiliselt käsile laeva sisemuse uurimise, käime läbi kajutid, muide — toome välja inimeste säilmed, tuvastame need, anname need üle omastele, laseme nad korralikult maha matta —, siis see ei ole hauarahu rikkumine, see on täiesti humanitaarne missioon."

Ideed toetas ka poeg Martin Helme, kes leidis, et selline teguviis toob inimestele lõpliku rahu.