Oluline teadaanne: levib valeinfo Tallinna sulgemise kohta

„Tegemist on valeinfoga, mille teadlik levitamine on lubamatu. Tahtlik paanika tekitamine ning inimeste eksitamine on eriti kriisiolukorras väga ohtlik. Minu tungiv soovitus on see, et meie inimesed usaldaksid ja levitaksid eelkõige ametlikes infokanalites jagatavaid juhiseid ning informatsiooni, mis on nende allikate poolt kinnitatud. Hoidkem üksteist!“ lausus peaminister Jüri Ratas.

