OLULINE REISIINFO | Sel nädalal on viimased üksikud võimalused Eestisse naasta

Tuleb arvestada, et sellest nädalast vähenevad liinilennud veelgi ning koju saamise võimalused muutuvad veel piiratumaks. Jäävad vaid väga vähesed Euroopa liikmesriikide organiseeritud erilennud, kuid neile on Euroopa Liidu kodanike seas suur nõudlus ja arvestama peab, et lendudele tuleb ka pilet osta.

Välisministeerium ja Eesti välisesindused jätkavad tööd selle nimel, et koostöös reisi- ja transpordifirmade ning teiste riikidega saada eestlasi veel viimaste väljuvate lendudega koju. Siiski tuleb arvestada, et võimalused on väga piiratud ja vähenevad reaalajas ning ükski lend pole tasuta.

Kui teil on vaja Eestisse tagasi tulla, soovitame viivitamatult võtta ühendust transpordi- või reisifirmaga, et kontrollida, kas asukohast pääsemiseks on veel liinilende või reisifirma korraldatud lende. Kui need võimalused puuduvad ja jääte välisriigis hätta, palun andke endast märku lähimale Eesti saatkonnale või helistage välisministeeriumisse numbril +372 5301 9999.

Kui viibite välismaal ja teil on võimalik kriisiperioodil turvaliselt välisriigis olla, siis ei ole tarvidust Eestisse tagasi pöörduda. Palume neil, kes välisriiki jäävad, arvestada kohale jäämisega vähemalt 1,5 kuuks. Järgida tuleb kohalike ametivõimude juhiseid ning hoolikalt jälgida, et te ei rikuks viisa ja muid riigis viibimise tingimusi. Kahjuks on hetkel väga keeruline prognoosida, millal kriis laheneb ja millised piirangud kehtivad mõne kuu pärast.