"Olukorrast riigis" taunis Toomas Annuse käitumist

Oma tegevusega ei toeta Annus mitte Eesti sporti, vaid selle aktsiooni kaudu toetab ta eelkõige iseennast - see on olnud tema enda ja tema firmadele positiivse kuvandi loomise koht, mitte altruistlik Eesti noorte suusatajate või ratturite toetamine, leidis Karnau.

Ka Tuul nentis, et Annuse otsus ei jäta temast head muljet, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Karnau avaldas imestust, et Annus otsustas loobuda umbes poole miljoni euro sponsorraha maksmisest Eesti sportlaste toetuseks pärast ETV saate "Pealtnägija" kajastusele. Tema sõnul ilmus see info juba esmaspäeval Eesti Ekspressis, kuid miskipärast hakkas Annus ründama "Pealtnägijat", mis kajastas sama paar päeva hiljem.

Annusel on ka varem olnud konflikte "Pealtnägijaga", seda seoses maadevahetuse skandaaliga, kus ta kohtus süüdi jäi, tõdes Tuul. Tema hinnangul ei toetanud Annus oma maksetega mitte üldiselt suusatamist, vaid Mati Alaveri ja selle Team Haanjat, mille liikmed dopingut kasutasid. "Ta võib ju väita, et ta ei teadnud dopingust, aga see pole eluliselt usutav, arvestades, kui lähedalt ta selle valdkonnaga seotud oli," märkis Tuul.

Karnau rõhutas siiski, et ei saa väita, justkui teadnuks Annus, kuhu tema makstud raha läheb. Aga kummaline on siiski see, et Annus kandis osa Team Haanjale mõeldud rahast osa Karel Tammjärve kontole, kes maksis selle eest Saksa dopinguarstile.

