"Olukorrast riigis" taunis Eesti poliitikute ebapädevust EL-i küsimustes

Karnau sõnas, et talle tundub nagu näeks Eesti EL-is ennekõike rahakotti, vahendab ERRi uudisteportaal. "Ainus, mis meid huvitab on see, kui palju me saame tõukefondidest raha, meid huvitavad suured projektid, mis jällegi on seotud rahaga - elektrivõrgu lahtiühendamine Venemaast, Rail Baltic ja siis ka gaasivõrgu jaoks oleme saanud raha."

"Aga mis meid ei huvita, mille puhul mulle tundub, et Eesti poliitilise eliidi suhtumine on külm ja ükskõikne, on see, et me ei näe Euroopa Komisjonis ja parlamendis kui ka muudes organites seda platvormi, mis annavad meile ligipääsu maailma ühe kõige mõjukama poliitilis-majandusliku organisatsiooni juhtimisotsustele," lisas ta.

Sepp leidis, et üks põhjus, miks see nii on, on Eesti poliitilise eliidi juhuslik kujunemine, kus juhtkohtadele ei tõuse alati mitte mõnes valdkonnas väga pädevad või suurte kogemustega inimesed.

Sellele lisas Karnau ka Eestis ei osata hinnata EL-is karjääri teinud inimesi ega oska nende arvamust hinnata. "Pigem me näeme selles rahateenimise kohta, mida tõestab see, et väga palju pööratakse tähelepanu selliste inimeste sissetulekutele," rääkis ta.

"Kui ma meenutan neid intervjuusid, mis sai tehtud enne Euroopa Parlamendi valimisi, siis nii mõnedki inimesed vaatasid ajakirjanikku kui vasikas uut aiaväravat, kui neilt küsiti näiteks, mida te arvate Macroni kliimaprogrammist. Nad ei olnud selle peale mõelnudki," rääkis ta.