"Olukorrast riigis" saatejuhid Andrus Karnau ja Harry Tuul vallandatakse: "Öeldi, et see on poliitiliselt sobiv hetk"

Saatejuht Andrus Karnau ütles Delfile, et nad said töösuhte lõpetamisest teada pärast eilse saate lõppu, kui nendega vestles Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare. "Sain teada, et praegu pidi olema poliitiliselt sobiv hetk," kommenteeris Karnau vallandamise tagamaid. "Seda, miks mind ja Harryt saatest ära saadetakse, oskavad ERR-i töötajad öelda."

Karnau lisas, et vestlus peatoimetajaga polnud pikk ja kui ta sai teada, et neist tahetakse vabaneda, siis ta eriti ka ei süvenenud.

"Olin väga üllatunud, kui teada sain, sest ERR pole meie tööle etteheiteid teinud," ütles Karnau, lisades, et on siiski tänulik võimaluse eest töötada Raadio 2-s poolteist aastat veel pärast seda, kui Ahto Lobjakas sealt vallandati.

Andrus Karnau ja Harry Tuule viimane saade on eetris 31. jaanuaril.

Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare selgitas, et arvamussaated ongi sellised, kus saatejuhid vahetuvad. "See pole ühe-kahemehe show surmani, eesmärk on anda eetrisse erinevaid arvamusi."

Rajasaare selgitas, mida ta mõtles "poliitiliselt sobiva hetkega": "Praegu ei arva keegi, et kuskilt on tulnud mingi nõudmine kellegi peade järele, kuna valitsus on vahetunud, referendum laualt maas. Ükski terve mõistusega inimene ei rohiks seal näha vandenõud."

Ta rõhutas, et saatejuhti ei saa kindlasti vahetada siis, kui keegi seda nõuab, ja praegu survet kuskilt ei ole.

Veebruarist hakkavad saadet juhtima Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja ja Eesti Ekspressi toimetaja Indrek Lepik.