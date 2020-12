Olukord kriitiline: Narva haiglas on koroonahaigetele jäänud vaid 6 vaba voodikohta

Sadakond Narva haigla töötajat, sealhulgas koristajad ja köögitöölised, on töölt eemal, sest nad on ise haigestunud või mõne haigestunu lähikontaktsed. Haigla vajab hädasti abikäsi. Letjuka sõnul on Narva haigla arstidest tervelt 11 haiguslehel. Covid-osakonda oleks kohe tarvis juurde 3 arsti ja 20 õde, ütles ta.

„Koroonahaigeid on sees 34, voodikohti kokku on 40. Kolmas osakond on küll olemas, aga personali pole, seda napib ka olemasolevates Covid-osakondades,” kirjeldas Letjuka. „Uude, kolmandasse Covid-osakonda oleks vaja 18 õde juurde, aga nii, kui selle lahti teeme, neid ei ole.”

Täna kohtus terviseameti juht Üllar Lanno Narvas Letjukaga ning arutati, et appi tuleks kutsuda arsti- ja õendustudengeid. Letjuka ütles aga, et nad on neid alati kutsunud ja alati oodanud, sest personalipuudus ei ole ainult Covidi-ajal aktuaalne. „Kõik haiglad tahaksid endale residente ja mitte ainult pandeemiaajal,” ütles ta.

Praegu on Narva haigla tööle võtnud juba neli õendustudengit ning ühe 3. kursuse arstitudengi, kes samuti õena töötab. Mõndade tudengitega käivad veel läbirääkimised. „Aga nemad ei tule niisama tööle, tahavad head palka selle eest,” märkis Letjuka.

Küsimusele, millal Narva haiglasse tudengid appi jõuavad, vastas Letjuka, et tudengid tulevad siis, kui nad ise tahavad tulla. „Oleme kõik kutsed laiali saatnud ja loodame, et rohkem ja rohkem pöörduvad siia,” selgitas ta ja lisas, et ta on 15 aastat Narva haigla ülemarstina töötanud ning „igal hommikul arstide puudus kummitab kuklas”. Tema sõnul on see viimaste aastate pidev töö olnud, et leida Narva haiglasse arste juurde. Praegu vajab haigla juurde näiteks kirurge, günekolooge ja erakorralise meditsiini osakonna arste.

