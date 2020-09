Olukord kontrolli all: Tallinna tehnikaülikool naaseb distantsõppelt

7. septembril otsustas tehnikaülikool, et tulenevalt Tallinna ja Harjumaa koroonaviirusesse nakatumise tasemest ning vähemalt üheksast nakatumisjuhtumist tudengkonnas, läheb ülikool hiljemalt 9. septembrist osadel õppekavadel kaheks nädalaks distantsõppele.

Täna, kaks nädalat hiljem hindab ülikool olukorda selliselt, et distantsõppel olnud õppejõud ja tudengid võivad soovi korral naasta kontaktõppesse, selgitas ülikooli meediasuhete juht Krõõt Nõges Delfile.

"Endiselt on aga õppetöös soovitatud ning toetatud hübriidõpe ning üliõpilaste hajutamine, samuti soosib ülikool kaugtööd neil töötajatel, kellel see on võimalik," selgitas Nõges.

Ülikool koostöös Terviseametiga jälgib pidevalt olukorda ja uute nakatumiste korral reageerib operatiivselt. Uued otsused lähtuvad konkreetsest juhtumitest.

Tehnikaülikool soovitab oma üliõpilastel ja töötajatel jälgida Terviseameti hügieeninõudeid: pesta käsi, kanda maske ning mitte tulla ülikooli haigustunnustega.