Õlivärvid asendatud kohviga: kuidas toimib praktiline kutseharidus ajal, mil kõik on liikunud veebiavarusse?

Oma valdkonna õppetöö kolimisest arvutiekraanile jagavad Delfile sisevaadet Tartu Kunstikooli õppejuht Roosi Nemliher ning sama õppeasutuse teise kursuse õpilane Heiko Paju.

Kuidas siis lugu on? Kas kutseõppeasutused raputavad meeleheites pead ja ootavad kannatamatult, nägu vihast punane, eriolukorra lõppu?

Tundub, et mitte.

Roosi Nemliheri sõnutsi on Eesti kutsekoolid harjunud oma iseseisvuses vastavalt tööturu vajadustele painduma ning usub kindlameelselt, et õppeasutused saavad tänases situatsioonis sirgeseljaliselt hakkama.

Siiski tuli tal märkida, et mitte kõik juhtumid ei pruugi olla sama mõõdupuuga löödud.

"Eks igal koolil on oma mured ja rõõmud, sest kutsekoolid õpetavad erialasid raamatupidajatest 3D kunstnik-kujundajateni," märkis Tartu Kunstikooli õppejuht. Põhirõhk on Nemliheri sõnul hetkel sellel, et 40-nädalane õppeaasta ei veniks liiga pikaks.

Õppetöö spetsiifika küsimus

Kuigi osad õppekavad - näiteks kujundusgraafika või 3D-modelleerimine - on arvutipõhised ning seetõttu hõlpsasti virtuaalselt läbiviidavad, kerkib säärastel erialadel esile õppevahendite problemaatika: õpilastel ei pruugi olla varnast võtta erialaspetsiifilisi vahendeid, mille maksumus võib olla kaugel taskukohasest.

Seetõttu on kunstikoolil tulnud organiseerida sülearvutite kojulaenutus. Abi on saadud ka algatusest "Igale koolilapsele arvuti!". Kallid programmid, mis on kooliarvutites olemas, ent tavakasutajale hinnamüüri taha peidetud, on eriolukorra raames tehtud Adobe'i poolt kuu lõpuni vabalt kättesaadavaks. Nemliheri sõnul on see suureks abiks.

Et distantsõpe edeneks sujuvamalt, otsustati Tartu Kunstikooli kollektiivis tegutseda läbi G Suite'i rakenduste: Google Classroom, Google Meet ja Google Calendar. Nemliher märkis lisaks, et loenguid otsustati salvestada: "See annab võimaluse osaleda tunnis endale sobival ajal ka neile õppijatele, kel on kodus näiteks 4 last ja 1 arvuti."

Häda on käes aga riigieksamite problemaatikaga - see puudutab ka Tartu Kunstikooli õpilasi. Lisaks on täpselt teadmata, milline hakkab välja nägema juunikuine vastuvõtuprotsess. Ilmselt toimub see läbi e-lahenduste.