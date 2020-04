"Olime sunnitud käsi laiutama. Riiklikud juhised." Kuressaare haigla näitas ülejäänud Eestile, kuidas koroonakriisile reageerida

Kuressaare Haigla vaatas oma pühapäeva õhtul tehtud Facebooki postituses tagasi viimastele intensiivsetele koroona-nädalatele, tuues välja paar tähelepanekut.

Testimine

"Üks päev tuli Saaremaal teatavaks uudis kohapeal levivast koroonaviirusest ning teame nüüdseks kõik, et kohapeal tekkis kergemat sorti paanika. Selle olukorra ohjamiseks tegutsesime olukorra ajendil ja panime püsti drive-in testimise," kirjeldas haigla. "Kõrgemalt tasandilt tuli käsk see kinni panna. Testisime liiga kiirelt liiga palju. Käis isegi läbi repliik, et levitame viiruseid. Paar päeva hiljem pandi drive-in testimised püsti üle Eesti."

Kuressaare Haigla püüdis koroonakriisi lahvatades võimalikult kiirelt testida ära võimalikult paljud inimesed. "Peagi tulid uued ettekirjutised, proovile pääsemiseks pidi kvalifitseeruma kahes kategoorias. Meie postkast täitus murelike inimeste põhjendatud pahameelest kiirgavate kirjadega. "Mida teha?" Me olime sunnitud käsi laiutama. Riiklikud juhised," tõdes haigla.

"Nüüd on proovile pääsemine jälle liberaalsem. Ei pea täitma korraga kahte punkti (olema riskigruppi kuuluvas vanuses ning omama mingit kroonilist haigust). Piisab sellest, kui oled haige. Hea seegi," tunnistasid saarlased. "Masstestimise eest oleme seisnud algusest peale. Nüüd, kõik need nädalad hiljem, otsustati, et Saaremaal alustatakse masstestimisega."

Maskid

"Oleme algusest peale rõhutanud maskide kandmise vajalikkust. Ja mitte ainult haigetel inimestel. Isegi kui see ongi riidest mask, on see parem kui mittemidagi. Alguses olime "need saarlased, kes käivad ringi, lapp nina ees". Nüüd teame, et tegime õigesti," märkis haigla. "Riiklikes soovitustes ei peetud maski vajalikkuse rõhutamist pikka aega tähtsaks. Nüüd on antud soovitus kõikidel maski kanda."