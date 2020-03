Oled Rootsis lõksus ja tahaks Eestisse? Nordica lennutab õhtul koju: pileti hind 150 eurot

Täna varahommikul startis Tallinnast erilend Malagasse, mis on juba teel tagasi Eestisse. Tegemist on sealsete eestlaste poolt organiseeritud lennuga, kes kodanikualgatusena oma reisivajadusele koos Eesti lennufirmaga kiire lahenduse said.

Täna õhtul teeb Nordica erilennu Stockholmist Tallinna. Lennuk väljub kell 22 kohaliku aja järgi ja pileteid on võimalik osta läbi lennufirma kodulehe. Pileti hind täiskasvanule on 150 eurot, lapsele (2-11aastased) 110 eurot ja sülelapsele (kuni kaheaastased) 15 eurot.

Kodulehel on olemas ka erilendude päringu vorm, mille kaudu on võimalik edastada infot oma asukoha kohta ning teatada ka oma lennusoov. Laekunud info alusel pakub Nordica ja Xfly välja võimaluse erilennuks sobilikumast Euroopa lennujaamast, kui suudetakse 80-90 inimest kojulennuks kokku koguda. Valmis tuleb olla erinevateks lennupiiranguteks, mida mitmed riigid praegu kehtestavad.

"Kõigile, kes Nordicaga kodulehe kaudu ühendust võtavad üritame 48 tunni jookusul anda tagasisidet võimaliku erilennu toimumise kohta. Palume ette mõistvat suhtumist, kui kõik küsimused ei saa kiireid vastuseid. Meie kommunikatsioonikanalid on ülekoormatud, aga anname endast parima, et võimalikult palju kaasmaalasi selles olukorras aidata," teavitas firma.

