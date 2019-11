Oktoobris rullis Eestist üle massiivne küberrünnak: saadeti tuhandeid õngitsuskirju

RIA juhtivanalüütiku Lauri Tankleri sõnul olid möödunud kuu suurimateks küberintsidentideks õngitsuskirjade kampaaniad. „Libakirjale reageerimise ning oma andmete sisestamise tõttu kompromiteeriti kahe Eesti ülikooli, kahe suure haigla, kütuseettevõtte, teehooldusfirma ning mitme teise ettevõte meilikontod. Ettevõtted ja asutused said probleemile jälile, kui märgati, et üle võetud kontodelt saadetakse välja kümneid tuhandeid õngitsuskirju,“ ütles Tankler.

Kontod oli võimalik üle võtta, sest kasutajaid olid mõne varasema libakirjade lainega pihta saanud ning sisestanud kasutajatunnuse ja parooli võltsitud lehele. Mitmel juhul oli üle võetud konto seadistatud nii, et need saadaks igast väljuvast kirjast pimekoopia kurjategijatele. „Seega jõudsid kõik pahaaimamatu kasutaja e-kirjad ka kurjategijateni. Kui konto juba üle võetakse, siis võib eeldada, et pahalastel on ligipääs kõikidel kasutaja kirjadele. Näiteks kasutatakse mõnd varasemat meilivestlust, et koostööpartnerit raha välja petta. Kurjategijad otsivad viise, kuidas postkasti sisu eurodeks muuta,“ hoiatas Tankler.