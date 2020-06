Õismäel pomme kogunud mees saab seitse aastat vanglas veeta

Ekspress kirjutas Pihti tegudest möödunud oktoobris. "Mõni korjab marke, mõni liblikaid. Hiiumaal elab mees, kes kollektsioneerib aias ülaseid. Või taga targemaks: keegi rääkis hiljuti, et kogub metsaloomade pabulaid. Leiab võpsikus jänesepabula, paneb karpi, mõõdab ja uurib. No millega inimesed tegelevad, tõepoolest!

Urmas kogub asju, mis on väärt, et neid teada ja tunda. Need on asjad, millega sõjaväljal vaenlasi notitakse. Ja kust sa neid ikka nii väga leiad. Ei ole nii, et lähed aga metsa ja tuled tagasi, ämbrid miine täis!" kirjutas Ekspress.

