Õismäe natsi rünnaku alla sattunud Ažhar: Soovin talle andestada, on ju ramadan

Mäletatavasti ründas kolmapäeval kella 16 paiku ründas EKRE logoga särki kandev meesterahvas Tallinnas verbaalselt ja füüsiliselt Pakistanist pärit meest, kes oli autoga tänaval peatunud.

"Sõitsin Õismäe teele, et oma sõber koju viia ja see mees tuli mu auto ette seisma ja ei tahtnud sealt ära liikuda," rääkis Pakistanist pärit Ažhar (täisnimi toimetusele teada - A. P.) Delfile.

Esialgu arvas ta, et võõras mees ei näinud lihtsalt autot ja otsustas siis veidi oodata. "Siis ta hakkas karjuma ja autot peksma. Ma ei saanud täpselt aru, mis toimub. Arvasin, et tegu on mingi eksitusega," ütles Ažhar.

"Mine koju, see on Eesti," oli karjunud meesterahvas, kel särgil kirjas "Nats EKREt igasse päeva".

Ažhar jäädvustas intsidendi ning tegi politseisse avalduse. Kiiresti selgus, et ründajaks oli parteitu Tauno, kes sotsiaalmeedias oma äärmusliku maailmavaatega tagasi ei hoia.

Tänaseks on Tauno teinud oma Facebooki kontol küll suurpuhastuse, ent varem rippus avalikult üleval isegi pilt, milles ta kannab sama särki, mis videoski näha. "Nats EKREt igasse päeva", on sel särgil trükitud seljale, suure EKRE logo alla. Kui tema sotsiaalmeedia kontol ringi vaadata, selgub, et tema suurimaks kangelaseks on Adolf Hitler ja enim jäävad talle ette tumedanahalised inimesed.

Vahel, kui ta mõnda tumedanahalist märkab, teeb ta pildi ning postitab sotsiaalmeediasse mõne rassistliku kommentaariga. Mees ei hooli isegi sellest, et teda mitu korda võimude poolt korrale on kutsunud - ta kekutas ka oma eelmise aasta trahviga, mille sai, kui pakkus sotsiaalmeedias mustanahalise laiba eest tuhat eurot. Kommentaarides kõvatas mees, et politsei on teda sel teemal juba neli korda menetlenud.