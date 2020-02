Öise tormi tõttu on elektrita üle 3000 tarbija

Võrumaal on kaks rikkelist katkestust, mis on elektrita jätnud enim tarbijaid - 1740. Rapla maakonnas on seitse rikkelist katkestust ja neist mõjutatud tarbijaid 717. Saare maakonnas on neli katkestust, mis on jätnud elektrita 365 tarbijat. Harjumaal on viis rikkelist katkestust ja nendest mõjutatud tarbijaid 195.

Pärnu maakonnas on seitse katkestust, mis on viinud elektri 155 tarbijalt. Lääne-Viru maakonnas on elektrita 131 inimest.

Kõige parem on seis Ida-Virumaal ja Jõgeva maakonnas, kus on elektrita üks inimene.

Atlandilt Norra suunas pöördlev madalrõhuala tõi Eestisse eile õhtupoolikul tugevad tuuleiilid, mis peaksid vaibuma nädala keskpaigaks. Päästeamet andis eile teise astme tormihoiatuse, sest oodata oli elektrikatkestusi ja laevaliikluse häiritust.